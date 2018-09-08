Милан, Италия, 8 сентября, 2018, 15:35 — ИА Регнум. Гастроли Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) в миланском оперном театре Ла Скала открыл балет Мариуса Петипа «Баядерка», сообщает 8 сентября ИА ТАСС.

Борис Кустодиев. В ложе. 1912

Сообщается, что Большой покажет в Италии две балетные постановки. Кроме «Баядерки» зрители увидят шекспировкое «Укрощение строптивой» в постановке руководителя балета из Монте-Карло Жана-Кристофера Майо.

Открытие гастролей балета прошло под бурные аплодисменты зрителей. Главные партии на открытии танцевали прима-балерина ГАБТа Светлана Захарова и премьер Денис Родькин.

На открытии гастролей Большого театра, которые организованы в рамках межгосударственного проекта «Русские сезоны» были представители Италии и России. Со стороны Италии присутствовал министр образования Италии Марко Бусетти, со стороны России — заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

Стоит отметить, что Большой театр выступил на сцене театра Ла Скала впервые за последние 10 лет. При этом дружба и сотрудничество между российским и итальянским театрами продолжается уже более полувека. Театр Ла Скала был первым крупным западным театром, который приехал в СССР после окончания Второй мировой войны, в 1964 году.