Париж, 8 сентября, 2018, 13:45 — ИА Регнум. Самые посещаемые туристами страны мира назвала Всемирная туристическая организация, сообщает 7 сентября CNN.

Грук Андрей ИА Красная Весна Эйфелева башня. Париж, Франция. Июнь 2011

Рейтинг самых любимых туристами стран возглавляет Франция. За год полюбоваться красотами этой страны приезжали 86,7 миллионов человек. На втором месте — Испания (81,8 миллионов туристов). Третье место в рейтинге у США (75,9 миллионов туристов). Далее в списке Китай (60,7 миллионов) и Италия (58,3 миллионов).

Кроме того, в десятку самых посещаемых стран вошли Мексика, Великобритания, Турция, Германия и Таиланд.

При этом отмечается, что мировой туристический поток вырос на 6,8%, достигнув 1,32 млрд туристов за прошедший год. Это на 84 миллиона путешественников больше, чем в прошлом году.

Стоит отметить, что в рейтинге расходов граждан во время туристических поездок за пределы собственной страны лидирует Китай. Граждане этой страны потратили 257,7 млрд долларов во время турпоездок в 2017 году.

На втором месте — США, граждане которых потратили 135 миллиардов долларов на поездки за границу. За ним следуют Германия, Великобритания, Франция, Австралия, Канада, Россия, Южная Корея и Италия.