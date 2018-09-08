Буэнос-Айрес, 8 сентября, 2018, 13:14 — ИА Регнум. Поиски пропавшей год назад подводной лодки ВМС Аргентины San Juan возобновит судно Seabed Constructor, сообщает 7 сентября сайт министерства обороны Аргентины.

Цитата из х/ф «Курск». Реж. Томас Винтерберг. 2018. Бельгия, Люксембург Подлодка

Судно Seabed Constructor зафрахтовано компанией Ocean Infinity. Сообщается, что судно оборудовано множеством технологических новинок, включая роботов и беспилотники.

Судну предстоит за 10 дней проверить обширную область морского дна площадью 3200 кв. метров. Эта область будет разделена на три сектора, в каждый из которых будут опущены пять подводных автономных аппаратов, которые могут спускаться на глубину до 6 километров. Данные, полученные от подводных аппаратов, будут проанализированы.

Министр обороны Аргентины Оскар Агуад подчеркнул, что у него, как и у капитана корабля Seabed Constructor есть большие надежды на обнаружение подлодки.

Напомним, что дизель-электрическая подводная лодка San Juan пропала 15 ноября 2017 года. На борту подлодки находились 44 члена экипажа. 30 ноября 2017 года ВМС Аргентины заявили о прекращении спасательной операции, но поиски самой подлодки продолжаются. Для этих целей властями Аргентины была нанята американская компания Ocean Infinity, которая получит плату только если найдёт субмарину.