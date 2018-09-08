Новороссийск, Краснодарский край, 8 сентября, 2018, 12:29 — ИА Регнум. В Новороссийске в ночь на 8 сентября выпала месячная норма осадков. В городе действует режим повышенной готовности. Об этом сегодня сообщает пресс-служба мэрии.

Цитата из х/ф «Ностальгия». Реж. Андрей Тарковский. 1983. Италия, СССР Дождливо

В ночь на субботу в Новороссийске выпало 50 мм осадков — это месячная норма сентября. Сработала система оповещения о погодной опасности. В районе Широкой Балки сошел сель.

Однако уже к утру 8 сентября вода сошла, и коммунальщики очистили улицы от последствий удара стихии. Очистка дороги после селя в Широкой Балке продолжается.

Мэрия также попросила горожан не покидать дома и воздержаться от использования личного автотранспорта.

Режим повышенной готовности продлён в Новороссийске до 9 сентября.

Напомним, Крым и Краснодарский край оказались во власти мощного циклона, который принёс с собой обильные осадки, шквалистый ветер и даже смерчи. В одной только Феодосии выпало три месячных нормы осадков.