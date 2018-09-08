Пекин, 8 сентября, 2018, 07:57 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,9 баллов зафиксировал 8 сентября утром в китайской провинции Юньнань на юго-западе Китая китайский сейсмологический центр.

♒ ♒ ♒ ♒ Последствия землетрясения

Сообщается, что подземные толчки отмечены в 10:31 по местному времени (5:31 Мск) в Моцзян-ханийском автономном уезде городского округа Пуэр. По данным сейсмологического центра, эпицентр землетрясения расположен на глубине одиннадцати километров.

Всего зафиксировано 3 афтершока, о разрушениях или пострадавших не сообщается.

Отметим, 7 сентября сообщалось о землетрясении магнитудой в 5,6 баллов, произошедшем в городе Захедан на юго-востоке Ирана.