Москва, 8 сентября, 2018, 07:44 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Государственную думу пакет поправок в законодательные акты по вопросам назначения и выплаты пенсий. Об этом 6 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.

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Среди поправок есть пункт, который предлагает вдвое сократить срок выплаты пособий по безработице для всех граждан России, кроме тех, которые достигли предпенсионного возраста (5 лет до выхода на пенсию).

Согласно поправкам, тем гражданам, которые впервые ищут работу, или тем, кто был уволен за нарушение трудовой дисциплины, или работал менее 26 недель за последний год, срок выплат пособия по безработице снизят с шести до трех месяцев за год.

Для остальных граждан срок выплат пособий по безработице будет снижен с 12 месяцев за полтора года до шести месяцев за год.

Гражданам предпенсионного возраста пособия по безработице продолжат платить в течение года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России выступил с поправками к пенсионной реформе, предложенной правительством Дмитрия Медведева. В частности, глава государства предложил увеличить гражданам предпенсионного возраста пособие по безработице в два раза.

Таким образом, пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста фактически будет увеличено за счет пособий другим категориям граждан.