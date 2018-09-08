Москва, 8 сентября, 2018, 05:10 — ИА Регнум. Компания «Лукойл» опровергла данные о захвате заложников в иракской Басре, где ведется разработка месторождения «Западная Курна — 2», сообщает РБК.

Neubie Логотип «Лукойла»

В компании заявили, что, несмотря на неспокойную обстановку в провинции, все ее сотрудники находятся в безопасности, их жизням ничего не угрожает. Ранее агентство Reuters опубликовало информацию о якобы прорыве демонстрантов на территорию месторождения и захвате заложников.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате беспорядков в городе Басра в Ираке погиб один человек и пострадали еще 11. В Басре идут антиправительственные выступления, где протестующие требуют от властей решить проблему с водо‑ и электроснабжением провинции.