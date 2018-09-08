Москва, 8 сентября, 2018, 03:05 — ИА Регнум. Коэффициент риска при расчете достаточности капитала по ипотечным кредитам с первоначальным взносом в размере менее 20% может быть повышен с 1 января 2019 г., передает РБК.

Огюст Шарпантье. Кредитор (фрагмент). 1842

По словам Елизаветы Даниловой, главы департамента финансовой стабильности Банка России, значение коэффициента может не ограничиться 150%. Она отметила, что свыше 40% займов составляют кредиты с соотношением долга к первоначальному взносу в 80%.

«С этого года по таким кредитам уже действует повышенный коэффициент, и если такая тревожная тенденция сохранится, то, возможно, с 1 января 2019 года нам следует дальше повысить коэффициент до 200%», — уточнила Данилова.

Банк России аргументирует планы повысить взносы тем, что иначе кредиторам просто невыгодно станет их выдавать, поскольку повышенный риск требует от банков большего резервирования средств под кредиты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле зампред Банка России Василий Поздышев заявил, что резкий рост необеспеченных потребительских ссуд создает потенциал для накопления рисков для экономики.

Читайте подробнее: ЦБ: Взрывной рост необеспеченных потребительских ссуд — большой риск