Лондон, 8 сентября, 2018, 02:46 — ИА Регнум. Бывший глава британского МИД Борис Джонсон официально заявил о разводе со своей супругой Мариной Уилер после 25 лет совместной жизни, сообщает The Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

Сообщается, что после развода Джонсон и Уилер постараются сохранить дружеские отношения и продолжат поддерживать своих четырех детей. От дальнейших комментариев супруги отказались.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, по данным СМИ, уже долгое время не живет вместе с женой из-за своей очередной измены.

Дочь экс-главы британского МИД Лара назвала своего отца «эгоистичным ублюдком» и заявила, что ее мать никогда не примет его обратно. Ранее Джонсон с супругой расходились дважды — тоже по причинам его измен.