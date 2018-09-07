Санкт-Петербург, 8 сентября, 2018, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня в Санкт-Петербурге — День памяти жертв блокады Ленинграда.

Родственники везут на кладбище умершего блокадника

Ровно 77 лет назад, 8 сентября 1941 года, немецко-фашистские войска замкнули кольцо сухопутной осады вокруг Ленинграда и прилегающих территорий Ленобласти. В этот же день немецкая авиация разбомбила Бадаевские склады, на которых хранились крупные запасы продовольствия. С этой даты началась 872-дневная блокада Ленинграда, аналогов которой нет в мировой истории ни по продолжительности, ни по масштабу жертв.

Сегодня в городе на Неве возложат венки и цветы на Пискаревском, Серафимовском и других мемориальных кладбищах, где покоятся сотни тысяч убитых и умерших людей, у памятников, связанных с войной и блокадой. Одновременно пройдут траурные митинги.

В более чем 50-ти местах в городе в полдень начнется акция «День Памяти», в ходе которой известные петербуржцы и простые горожане будут читать поминальные списки имен людей, погибших в блокаду. Чтения будут проходить в Эрмитаже и Русском музее, в театрах, университетах, школах и библиотеках, общественных зданиях.

Сначала будут перечислены имена тех, чья жизнь была связана с тем местом, где проходит акция, затем каждый участник сможет назвать имена своих близких, не переживших блокаду.

Например, сотрудники Музея Анны Ахматовой документально, по архивам и домовым книгам, установили более тысячи имен тех, кто жил или работал в близлежащем квартале — и погиб в блокаду. К этому добавились сведения из архива Минобороны, поскольку во время блокады рядом располагались два госпиталя.

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Как уже сообщалось, 8 сентября будет заложен первый камень в основание нового музейно-выставочного комплекса (МВК) «Оборона и блокада Ленинграда» на Смольной набережной Петербурга. Закладной камень привезут с Невского пятачка, где шли самые жестокие бои за Ленинград.

Блокада Ленинграда стала одним из самых чудовищных военных преступлений нацистской Германии и ее союзников. Она унесла жизни, по разным оценкам, от 640 тысяч до миллиона ленинградцев, жителей Ленинградской области и беженцев, оказавшихся в блокированном городе.