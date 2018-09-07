Геленджик, Краснодарский край, 7 сентября, 2018, 23:23 — ИА Регнум. На площадке «Гидроавиасалона-2018» в Геленджике состоялась церемония передачи самолёта-амфибии Бе-200ЧС государственному заказчику — МЧС России. Как проинформировали ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Ростовской области 7 сентября, это пятый серийный борт, который спасатели получают от донских производителей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС

«Наши Бе-200 имеют такой экономический и конструкторский потенциал, который позволят им ещё долго оставаться одним из мировых лидеров в сфере гидроавиации. Судьба проекта складывалась непросто: рождение машины совпало с тяжелейшими для российского авиапрома 90-ми годами, от разработки до организации серийного производства пройден большой путь, который вобрал в себя этапы создания и доводки изделия, поиска первого завода-изготовителя, сертификацию самолёта, кропотливый и трудоёмкий процесс переноса и организации серийного производства Бе-200 в Таганроге», — отметил глава региона Василий Голубев.

ИА REGNUM напоминает, что до 2008 года Бе-200, разработанный сотрудниками ТАНТК имени Бериева, производился на Иркутском авиазаводе. Затем производство воздушных судов было перенесено в Ростовскую область. По ряду характеристик эти самолёты не имеют аналогов в мире. Это наиболее многоцелевой борт из представленных за последние годы.

Первая крылатая амфибия Бе-200ЧС пополнила авиапарк МЧС России в начале 2017 года. Воздушное судно названо в честь прославленного военного летчика морской авиации, Героя Советского Союза Александра Разгонина.

Как сообщало ИА REGNUM, базовая конфигурация самолёта-амфибии предназначена для тушения лесных пожаров с воздуха. Также борт может транспортировать спасателей в районы стихийных бедствий, эвакуировать пострадавших из зоны бедствия, отправляться на поиск кораблей и судов, терпящих бедствие.