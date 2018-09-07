Новосибирск, 7 сентября, 2018, 19:24 — ИА Регнум. Около 600 жителей Новосибирской области в 2018 году будут расселены из аварийного жилищного фонда площадью 8,5 тысячи кв. м. Ход исполнения региональной программы по расселению в городе Искитим проверил МинЖКХ.

Правительство Новосибирской области Новые дома для новосибирцев

По данным, которые озвучила заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Елена Макавчик, в 2018 году на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Новосибирской области планируется направить 332,7 млн рублей.

«Большая часть средств, выделяемых в 2018 году на реализацию программы по переселению, — порядка 306 млн рублей — средства из областного бюджета. В текущем году планируется расселить 8,5 тысячи квадратных метров жилья, что позволит улучшить жилищные условия 598 жителей региона», — сказала Макавчик.

Одним из позитивных примеров работы муниципальных образований области по реализации программы переселения из аварийного жилищного фонда, по мнению новосибирских властей, является Искитим, который одним из первых в области завершает её реализацию в этом году. Здесь планируется переселить 72 жителя из пяти многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, общая площадь расселяемого в 2018 году жилья — более 1,7 тысячи квадратных метров. Стоимость работ — более 70,7 млн рублей, в том числе более 60 млн рублей из областного бюджета.

Отметим, что переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2012 года, осуществляется в рамках государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство в 2015—2022 годах». Программа находится на личном контроле главы региона Андрея Травникова.

В период с 2013—2017 годы на территории региона расселены 764 многоквартирных дома (общей площадью 170,7 тысячи кв м), на эти мероприятия направлено 6,87 млрд рублей, в том числе за счёт средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства — более 3 млрд рублей, за счёт бюджета Новосибирской области — свыше 3,5 млрд рублей.