Москва, 8 сентября, 2018, 08:11 — ИА Регнум. В Пушкинском музее города Москвы открылась первая часть экспозиции «Изобразительное искусство эпохи Эдо»: событие обещает стать главным художественным мероприятием в рамках года Японии в России — 2018. На выставке будет представлено более 120 работ мастеров традиционных японских художественных школ, чье творчество дополнят произведения из российских музеев, в частности, живопись из ГМИИ им. А.С. Пушкина и гравюра из Музея Востока, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сога Сёхаку. Отшельники (Даосские бессмертные). 1764. Парные шестистворчатые ширмы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Изобразительное искусство эпохи Эдо» в Пушкинском музее

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ито Дзякутю. Прекрасные цветы возле хижины отшельника.1768

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Изобразительное искусство эпохи Эдо» в Пушкинском музее

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Изобразительное искусство эпохи Эдо» в Пушкинском музее

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Изобразительное искусство эпохи Эдо» в Пушкинском музее

Вниманию российской публике впервые будет представлена вся палитра художественных течений японского искусства XVII—XIX веков, куда входят произведения художников школы Кано, Тоса, Римпа, Нанга, Маруяма-Сидзё, укиё-э. Две работы из коллекции японских мастеров обладают статусом «национальное сокровище», десять имеют статус «особо ценный культурный объект» и ещё пять — статус «особо ценный предмет искусства».

«Здесь будут вещи действительно уникальные, художники, которых мы не видели и даже не слышали о них. К сожалению, в наших музеях практически нет японской живописи. Только в Музее Востока есть очень хорошая, но небольшая коллекция, и мы её тоже включим в экспозицию», — заявила куратор проекта, ведущий научный сотрудник отдела графики Айнура Юсупова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Изобразительное искусство эпохи Эдо» в Пушкинском музее

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Китагаво Утамаро. О-Кита из чайного домика Нанивая. Двухсторонняя гравюра.1753(?)-1806

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Изобразительное искусство эпохи Эдо» в Пушкинском музее

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Изобразительное искусство эпохи Эдо» в Пушкинском музее

Культура эпохи Эдо (1603−1868) связана с окончанием длительного периода междоусобных войн, после которых власть в Японии перешла в руки клана Токугава, правившего страной на протяжении 250 лет. Это время ознаменовано активным развитием традиционных ремёсел в Японии и бурным строительством городов. Тогда центром Японии фактически стал город Эдо, где сформировалось городское сословие ремесленников и купцов, явившихся одними из законодателей художественных вкусов эпохи.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Изобразительное искусство эпохи Эдо» в Пушкинском музее

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Изобразительное искусство эпохи Эдо» в Пушкинском музее

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сога Сёхаку. Отшельники (Даосские бессмертные). 1764. Парные шестистворчатые ширмы. Фрагмент

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Изобразительное искусство эпохи Эдо» в Пушкинском музее

Выставка «Изобразительное искусство эпохи Эдо» состоит из двух частей: первая экспозиция, открывшаяся 4 сентября, в последний день месяца сменится презентацией других работ, которая продлится в столице по 28 октября. Это связано с хрупкостью японской живописи на шелковой бумаге, так как такие экспонаты редко покидают свои привычные места.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Изобразительное искусство эпохи Эдо» в Пушкинском музее

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Китагаво Утамаро. О-Кита из чайного домика Нанивая. Двухсторонняя гравюра.1753(?)-1806

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Изобразительное искусство эпохи Эдо» в Пушкинском музее

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Изобразительное искусство эпохи Эдо» в Пушкинском музее

Как сообщало ИА REGNUM, около 135 работ выдающихся японских мастеров эпохи Эдо можно будет увидеть в сентябре в Пушкинском музее в Москве.

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