Барнаул, 7 сентября, 2018, 13:09 — ИА Регнум. Власти сибирских регионов сделали не всё возможное, чтобы помочь аграриям с уборкой урожая. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщили «Вести-Алтай» со ссылкой на слова сибирского полпреда Сергея Меняйло.

Светлана Шаповалова Уборка урожая

Его, в частности, беспокоит что далеко не все хозяйства получили обещанную государственную поддержку. Напомним, к примеру, алтайским аграриям перечислили лишь шестую часть правительственных компенсаций за рост цен на ГСМ — 51 миллион рублей из 336 причитающихся.

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Не обеспокоились краевые чиновники и о проблемах крестьян с выплатами процентов за взятые сельскохозяйственные кредиты: осуществлять выплаты в условиях, когда урожай ещё стоит на корню и не продан, весьма непросто.

Неутешительный прогноз дают и синоптики: аграрии Сибири получат всего лишь два погодных окна, благоприятных для уборки зерновых. Это сегодняшний день, 7 сентября, и неделя в конце сентября — всё остальное время регион будет заливать дождями.

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Между тем, по последним данным Минсельхоза РФ, из-за позднего сева в Сибири обмолочено только 574 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур — это 18% всех площадей.