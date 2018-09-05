Омские аграрии не справляются с уборкой урожая. Сбываются худшие прогнозы?

Омск, , 14:21 — REGNUM В Омской области уборочная страда из-за неблагоприятных погодных условий проходит «медленными темпами». Об этом заявили сегодня, 5 сентября, в региональном минсельхозе.

В подтверждение своих слов в ведомстве привели цифры, которые свидетельствуют об отставании уборочной. Так, по состоянию на 4 сентября в регионе скошено 69,5 тыс. га зерновых культур (в 2017 году — 973,7 тыс. га), обмолочено — 52,8 тыс. га или 2,7%. В 2017 году на текущую дату было обмолочено — 915,9 тыс. га (42,8% от плана). Всего намолочено 89,1 тыс. тонн зерна (в прошлом году — 1 млн 361 тыс. тонн). При этом урожайность выше прошлогодней — 16,9 ц/га (в 2017 году — 14,9 ц/га).

Как сообщили ИА REGNUM в областном министерстве сельского хозяйства и продовольствия, начать уборочную кампанию в положенный срок многим районам не позволили погодные условия. Девять районов попали в зону аномального переувлажнения почвы. В Большереченском районе в конце прошлой недели и вовсе объявили режим ЧС. Причина — большой объём выпавших осадков.

Озимая пшеница в регионе обмолочена на площади 4,2 тыс. га, это 65% от плана. Намолочено 12,7 тыс. тонн при урожайности 29,9 ц/га. Озимая рожь обмолочена на площади 3,8 тыс. га — 60% от плана, намолочено 8,6 тыс. тонн при урожайности 22,1 ц/га.

Проблемы омских аграриев обсудили 4 сентября на селекторном совещании под председательством министра сельского хозяйства и продовольствия Максима Чекусова. Заместитель министра Николай Дрофа заявил, что там, где уборка зерновых и зернобобовых ещё не началась из-за высокого переувлажнения почвы, необходимо объявить режим ЧС. Это нужно для того, чтобы аграрии впоследствии смогли получить компенсацию.

В свою очередь, Максим Чекусов поручил при благоприятной погоде ускориться с уборкой зерновых, зернобобовых и особенно озимых культур. В ближайшие три дня, по прогнозам Гидрометцентра, осадков не ожидается.

Как сообщало ИА REGNUM, омским аграриям пришлось очень нелегко в ходе посевной. Помимо резко подскочивших цен на топливо, крестьян опять же подвела погода. Май в регионе выдался аномально холодным, кроме того, выпадали обильные осадки. Их количество в сумме составило 101−351 процент от нормы. Из-за этого весенне-полевые работы стартовали на 2−3 недели позже установленных сроков.

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В июне 2018 года синоптики дали вероятностный прогноз о погоде в ходе предстоящей уборочной. И он оказался неутешительным из-за ожидаемого количества осадков выше нормы.

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В конце августа, когда пришло время массовой уборки урожая, техника и хлеборобы не смогли выйти в поле из-за проливных дождей, затопивших ниву. Однако аграрии намерены бороться за урожай до последнего колоска, заверили в облправительстве.

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