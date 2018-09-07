Санкт-Петербург, 7 сентября, 2018, 13:01 — ИА Регнум. Предложенная правительством квота иностранных работников в сфере строительства вполне адекватна, следует лишь не распространять ее на граждан Украины, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 7 сентября, девелопер Олег Барков, комментируя инициативу правительства о введении 80-процентной квоты для иностранных работников в строительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строители

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 2019 года доля иностранных работников в сфере строительства впервые будет ограничена и не будет превышать 80%. По данным Росстата за 2017 год, в сфере строительства занято 6,3 миллиона человек, значительную часть которых составляют мигранты.

Введение такой квоты не будет смертельным ударом по строительному бизнесу. 80% — вполне адекватный показатель. В нормальных компаниях руководители, бухгалтеры, технические специалисты, менеджмент среднего звена — это, как правило, местные жители и граждане России. Доля иностранных сотрудников составляет примерно те же 80%.

Но в этот проект следует внести одну поправку, а именно исключить для строительной сферы из категории мигрантов граждан Украины. В нынешних условиях это будет правильным решением.

Понять, почему на стройках работает так много иностранных граждан, непросто, потому что неясно, где здесь курица, а где яйцо. То ли местные жители не хотят идти работать потому, что из-за демпинга иностранных граждан зарплаты невысоки, то ли наоборот — иностранных граждан нанимают потому, что не идут местные.

Существенной проблемой является низкая производительность труда. Строительные компании должны быть поставлены перед необходимостью увеличивать ее, производить те же объемы с меньшим числом работников, которые будут получать более высокие зарплаты и работать в лучших условиях. Тогда ситуация нормализуется.