Введён в эксплуатацию авиаполигон НАТО у Калининградской области
Вильнюс, 7 сентября, 2018, 12:41 — ИА Регнум. Министерство обороны Литвы сегодня, 7 сентября, объявило о завершении работ по модернизации полигона у городка Казлу-Руда, что в 50 километрах от границы с Калининградской областью, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Таким образом, с сегодняшнего дня, 7 сентября, в Прибалтике появился первый авиаполигон, на котором ВВС НАТО будут отрабатывать уничтожение наземных целей с воздуха. Представители минобороны Литвы сегодня провели торжественное открытие полигона, а за выполненные работы благодарили США и инженеров национальной гвардии из штата Пенсильвания.
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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года президент Литвы Даля Грибаускайте «сердцем и душой» призвала союзников по НАТО готовиться к российскому вторжению.
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Оценив вероятность вторжения российской армии на просторы Литвы как «значительную», президент прибалтийской державы обвинила западных союзников в недооценке России и в излишне мягкой политике.
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США рядом с Калининградом уже учились уничтожать системы ПВО