Москва, 7 сентября, 2018, 11:49 — ИА Регнум. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 7 сентября, об этом заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин на Конгрессе евразийских СМИ в Алма-Ате.

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«В Казахстане идёт вторая пятилетка индустриального инновационного развития. Пятилетка при этом выполняется. Первая — из более чем тысячи проектов было реализовано 770 и созданы новые принципиально отрасли. Во второй пятилетке также создаются новые отрасли и кластеры. В чём же проблема? В том, что нету рынка сбыта. Та же самая проблема, что и для Белоруссии, которая также совершила подвиг тем, что до сих пор существует, вообще-то говоря, вопреки монетаристской экономической теории», — заявил Делягин.

«За эти восемь лет стало понятно, что таким рынком может быть только рынок России — но только в том случае, если Россия начнёт модернизироваться. Если Россия не будет заниматься комплексной системой модернизации, то рынков и не возникнет», — подчеркнул он.

По его мнению, странам союза сначала нужно определить общие цели, и только затем из этого будет вырастать будущая общая макроэкономическая политика.

«Это не вопрос политики, не экономики. Это вопрос ценностей и стратегии. Грубо говоря, наши проблемы интеграции заключаются не только в том, что разные по возможностям субъекты обладают равными правами. Это всегда создаёт очень сложные проблемы, но до этого нам ещё нужно дорасти», — пояснил Делягин.

При этом на роль института, который мог бы стать центром подобных «интеллектуальных инициатив», лучше всего подходит именно Евразийский банк развития.

«Банк занимает по отношению к своим клиентам и учредителям положение, которое занимает не каждый врач и каждый юрист: он о них знает всё. ЕАБР может стать поэтому такой интеллектуальной инициативой, интеллектуальным двигаталем новой евразийской интеграции. И если удастся этот момент сдвинуть с места, тогда придут сюда и финансы», — подчеркнул эксперт.

Конгресс евразийских СМИ, организованный Евразийским банком развития, проходит в Алма-Ате 5−8 сентября. Глава Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Бельянинов заявил, что странам-участникам интеграционного объединения удалось сформировать общий рынок товаров и рынок труда, однако инвестиционный портфель банка на сегодняшний день составляет 3 млрд долларов, что достаточно мало по меркам экономик стран-учредителей.