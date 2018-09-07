Санкт-Петербург, 7 сентября, 2018, 11:20 — ИА Регнум. Рост кредитного портфеля Сбербанка обусловлен, с одной стороны, ухудшением финансового положения граждан, а с другой — снижением числа банков на рынке и ростом доли Сбербанка, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 7 сентября, председатель Ассоциации банков Северо-Запада Владимир Джикович, комментируя информацию о показателях кредитного портфеля Сбербанка за август 2018 года.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сбербанк

Ранее в Сбербанке сообщили, что в августе 2018 года объем выданных населению кредитов составил рекордные 304 млрд рублей. Доля банка на рынке розничного кредитования выросла на 1%, до 41,4%. С начала 2018 года Сбербанк уже выдал кредитов населению на 2 трлн рублей — годом ранее этот показатель был достигнут только в декабре.

Рост кредитного портфеля Сбербанка связан с ухудшением финансового положения населения. Люди берут потребительские кредиты, чтобы поддерживать тот уровень жизни, к которому они привыкли.

Одно из доказательств того, что рост потребительского кредитования объясняется не ростом уверенности граждан, состоит в том, что мы не видим большого роста кредитования малого бизнеса. На развитие бизнеса кредитов берут не больше, чем раньше.

Другая причина роста портфеля Сбербанка (и других федеральных банков) состоит в снижении количества банков на рынке. Регулятор ужесточает условия, и средние банки уже не могут предлагать гражданам удовлетворительные условия. И потребители идут в Сбербанк, вследствие чего его доля на этом рынке растет.