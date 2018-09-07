Томск, 7 сентября, 2018, 09:34 — ИА Регнум. Разработанная учеными Томского политехнического университета (ТПУ) люминесцентная керамика позволит «управлять» оптическими свойствами объектов, сообщает 7 сентября пресс-служба вуза.

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Свои наработки в этой области представил доцент Инженерной школы новых производственных технологий ТПУ Дамир Валиев.

«Такой материал в перспективе может использоваться при изготовлении активных лазерных сред, а также в качестве преобразователя ионизирующего излучения, — пояснил ученый. — Наша задача — определить оптимальное соотношение как допирующих примесей, так и условия синтеза керамики, чтобы в результате получить материалы с наилучшими оптико-люминесцентными свойствами».

Свой доклад по этой теме Валиев представил на международной конференции «Физика оптических материалов и приборов» (ICOM), которая проходила в Черногории. Мероприятие объединило ведущих ученых и технологов из более чем 30 стран мира, исследующих или разрабатывающих материалы для оптических и фотонных приложений. Работа исследователей проводилась на средства гранта Российского научного фонда (РНФ).

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