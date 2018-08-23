Ученые ТПУ разрабатывают материалы для регенерации костной ткани

Томск, , 09:42 — REGNUM Разработки ученых Томского политехнического университета (ТПУ) в области персонализированной медицины позволят повысить эффективность лечения и реабилитации пациентов с политравмой, сообщает 23 августа пресс-служба вуза.

Отмечается, что работа над проектом по созданию остео‑ и иммуностимулирующих материалов проводится на средства гранта, полученного в рамках конкурса постдоков. Руководитель проекта, научный сотрудник Управления проректора по научной работе и инновациям ТПУ Анна Козельская пояснила, что одним из направлений работы лаборатории плазменных гибридных систем ТПУ станет разработка материала для регенерации костной ткани.

«В рамках проекта наша команда работает над созданием материала, который будет способствовать регенерации костной ткани, а также, за счет включения в его структуру лекарственных препаратов, стимулировать иммунную систему. Это позволит значительно сократить сроки реабилитации пациентов», — пояснила Козельская.

Ученые подчеркивают, что создание подобных материалов является актуальной задачей во всем мире. Они помогут исключить аллергические реакции, инфицирование ран и отторжение имплантата при хирургических вмешательствах у пациентов, которые повредили кости и внутренние органы вследствие различных аварий, падения с высоты, ранения в горячих точках, а также метастазов кости в результате онкологии.

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