Москва, 7 сентября, 2018, 09:21 — ИА Регнум. Цены на нефть падают четвертый день подряд и сегодня, 7 сентября, с утра успели обновить минимумы сентября на отметке $76,37. 6 сентября нефть марки Brent так и не смогла ухватиться за уровень $77, поскольку желание игроков продолжить фиксацию прибыли перевесило, чему способствовали как внутренние, так и внешние факторы, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Kevin Trotman В штопоре

«Отчет минэнерго США не понравился участникам рынка, несмотря на приличное сокращение запасов сырой нефти, которые упали на 4,3 млн баррелей против прогноза — 2,9 млн. Добыча осталась без изменений, на уровне 11,0 млн баррелей. Трейдеры тем временем сфокусировались на компонентах отчета, которые показали, что запасы бензина и дистиллятов выросли на 1,8 млн и 3,1 млн баррелей соответственно», — привел цифры Мащенко.

Судя по всему, рынок еще не до конца отыграл историю с тропическим штормом, который оказался вовсе не таким мощным, как ожидалось. Также все большее влияние на котировки черного золота оказывает угроза распространения кризиса в сегменте развивающихся стран на мировую экономику в целом. Не лучшим образом обстоят дела и на торговом фронте США — Трамп начал угрожать торговой войной Японии, тем самым открывая новый фронт противостояния со своими торговыми партнерами.

«Учитывая чувствительность цен к изменению перспектив мирового спроса, то, что сейчас происходит в геополитике, настораживает инвесторов. И дальнейшее обострение конфликтов вкупе с угрозой для роста глобальной экономики способно усилить давление на Brent в среднесрочной перспективе», — полагает Мащенко.

Читайте также: Цена на нефть может опуститься до $75