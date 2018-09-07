Новосибирск, 7 сентября, 2018, 09:15 — ИА Регнум. Для Новосибирской области по решению правительства России будут закуплены новые школьные автобусы и автомобили скорой помощи. Региональный автопарк пополнится 45 школьными автобусами и 15 автомобилями скорой медицинской помощи. Соответствующее распоряжение правительства Российской Федерации подписал глава правительства страны Дмитрий Медведев.

Правительство Новосибирской области Школьные автобусы

Как уточнили ИА REGNUM в новосибирском правительстве, сейчас Минпромторг России занимается госконтрактами на поставку транспорта и доставкой его в регионы. Новая техника российского производства должна быть надлежащего качества и соответствовать предъявляемым требованиям, в том числе — требованиями по сроку действий гарантий на технику.

«В число закупаемых для Новосибирской области школьных автобусов войдут 40 автобусов вместимостью 10−12 человек, четыре автобуса вместимостью 13−20 человек и один автобус вместимостью более 31 человека. Среди автомобилей скорой медицинской помощи для региона закупят 11 единиц техники с полукапотной компоновкой и четыре с вагонной компоновкой», — рассказала в администрации региона.

В Настоящее время в Новосибирской области курсируют 517 школьных автобусов. В 2018 году было уже закуплено 72 новых автобуса, ещё 23 — сейчас находятся в торгах. Закупаемые школьные автобусы власти планируют поставить на новые маршруты и на замену автобусов, срок эксплуатации которых истекает.

Также в 2018 году за счёт средств областного бюджета закуплено восемь автомобилей скорой медицинской помощи всех категорий.