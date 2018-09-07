Вашингтон, 7 сентября, 2018, 04:46 — ИА Регнум. Перехват российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 к западу от побережья Аляски осуществили американские истребители F-22, сообщает The Washington Free Beacon.

U.S. Navy Истребитель F-14 сопровождает дальний бомбардирощик Ту-95

Уточняется, что, по данным Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, перехват был осуществлен 1 сентября утром. Ту-95 воздушного пространства США и Канады не нарушали, но летели в опознавательной зоне ПВО Аляски.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа британское министерство обороны обвинило Россию в приближении противолодочного самолета — амфибии Бе-12, который якобы представлял для Британии опасность.

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