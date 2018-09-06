Москва, 7 сентября, 2018, 02:31 — ИА Регнум. Сопротивление политиков Швеции и Дании не сможет сорвать реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своем Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Вряд ли сопротивление Дании и политических партий Швеции способно сорвать сооружение «Северного поток — 2». Оживление антироссийской риторики в Швеции связано с грядущими выборами плюс усилиями США по мобилизации части стран ЕС против проекта. Но соотношение сил — в пользу проекта», — заявил сенатор.

https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1037637656124051456

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители некоторых парламентских партий Швеции заявили о желании «заблокировать» возведение газопровода «Северный поток — 2» и отозвать выданное разрешение на строительство. Свое решение они мотивировали проблемой «зависимости от России» и «экологии». По словам ряда экспертов, эти заявления являются исключительно политическими.