Москва, 7 сентября, 2018, 00:49 — ИА Регнум. Свой любимый мем на тему так называемых «отравителей Скрипалей» показал глава МИД России Сергей Лавров журналисту телеканала РЕН-ТВ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тереза Мэй

Лаврову наиболее понравился мем, где изображены фотографии российских комиков Тимура Батрутдинова и Гарика Харламова, подписанные именами подозреваемых в якобы отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Напомним, 5 сентября власти Великобритании предъявили низкокачественные фотографии двух лиц, якобы причастных к так называемому отравлению Скрипалей. Лондон заявляет, что эти люди являются офицерами ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября в Совбезе ООН прошло заседание по так называемому делу Скрипалей. Британские власти представили новые «доказательства» причастности России к инциденту в Солсбери.