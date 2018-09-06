Вашингтон, 6 сентября, 2018, 23:49 — ИА Регнум. Власти США ввели новые санкции против Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает американское министерство финансов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Загнанный в угол

Санкции введены против одного гражданина КНДР и одной северокорейской компании. Вашингтон возлагает на них вину за кибератаки против США, а также против целей в других странах мира.

В частности, северокорейский гражданин, против которого введены американские санкции, по мнению США, причастен к проведению кибератаки на компанию Sony Pictures Entertainment в 2014 году, к краже средств у Bangladesh Bank в 2016 году, использованию программы WannaCry 2.0 для вымогательства денег. Причастен он якобы и к другим преступлениям.

Этот гражданин работал в компании Chosun Expo Joint Venture. Против неё также были введены санкции.

«Мы не позволим Северной Корее подрывать мировую кибербезопасность в своих интересах и получать незаконные доходы, нарушая наши санкции», — заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Стоит отметить, что санкции США против Северной Кореи действуют уже много лет, но они никак не повлияли на политический курс Пхеньяна, хотя конечно санкции создают определенные экономические трудности в КНДР.