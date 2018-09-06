Идлиб, Сирия, 6 сентября, 2018, 22:52 — ИА Регнум. Незаконные вооруженные формирования, скопившиеся в зоне «Идлиб», не прекращают нарушать условия режима прекращения огня и обстреливают населенные пункты и позиции сирийских войск, сообщил 6 сентября начальник российского Центра по примирению сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

reibai Цитадель Алеппо

По его информации, за истекшие сутки были обстреляны 10 населенных пунктов в провинции Латакия, три населенных пункта в провинции Хама и один населенный пункт в провинции Алеппо.

В последнем случае обстрел велся с позиций, контролирующихся протурецкими формированиями.

Как сообщало ИА REGNUM, в зоне деэскалации «Идлиб» скопились незаконные вооруженные формирования, вытесненные из других регионов Сирии. Это последняя крупная часть территории страны, контролируемая боевиками.