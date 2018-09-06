Москва, 6 сентября, 2018, 21:30 — ИА Регнум. Сотрудник российского производителя иммунобиологических препаратов «Микроген» Александр Петров прокомментировал сообщения ряда СМИ о том, что он может быть причастен к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Версия

Началось все с того, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о причастности двух российских граждан — Руслана Боширова и Александра Петрова — к отравлению Скрипалей. При этом Баширова и Петрова Мэй назвала «офицерами ГРУ».

Позднее журналисты смогли найти Александра Петрова, у которого совпадают имя, дата и год рождения с подозреваемым. Оказалось, что это работник предприятия «Микроген» и живет он в Томске.

После того как журналисты связались с ним, он рассказал, что работает начальником участка в томском филиале НПО «Микроген» — научно-производственном объединении «Вирион».

Петров рассказал, что никогда не бывал в Великобритании, и вообще, денег у него не хватает для того, чтобы съездить из Томска на Алтай.

Тем не менее Петров и Боширов уже были объявлены Великобританией в международный розыск, и Запад требует их выдачи Соединённому Королевству.