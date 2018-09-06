Москва, 6 сентября, 2018, 21:19 — ИА Регнум. Спустя 10 лет после прекращения авиаперевозок, ведущая российская авиакомпания Аэрофлот возобновит осуществление пяти рейсов в неделю по маршруту «Москва — Коломбо» с 28 октября 2018 г. Воздушное сообщение будет осуществляться посредством аэробусов А330 в рамках зимнего расписания вплоть до 30 марта 2019 г.

Aeroflot.ru Эмблема Аэрофлота

По сообщению новостного издания Шри-Ланки «Коломбо Пейдж», рейсы будут отбывать из аэропорта Шереметьево по понедельникам, вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям в 22:05 по московскому времени и прибывать в Коломбо в 9:05 по местному. Обратные рейсы будут отбывать из Коломбо в те же дни в 10:45 по местному времени и прибывать в Шереметьево в 17:30 по Москве.

Старт девятичасовых рейсов будет способствовать увеличению туристического потока, а также упростит осуществление деловых поездок. Кроме того, это увеличит роль Коломбо как ключевого транзитного узла региона.