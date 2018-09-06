Берлин, 6 сентября, 2018, 19:19 — ИА Регнум. Германия, Франция, США и Канада приветствуют прогресс, продемонстрированный Британией в расследовании «отравления Сергея и Юлии Скрипалей», указано в совместном заявлении правительств этих стран, опубликованном 6 сентября пресс-службой кабинета министров Германии.

Цитата из к/с «Д'Артаньян и три мушкетера». реж Георгий Юнгвальд-Хилькевич. 1979. СССР Один за всех и все за одного!

«Мы приветствуем продвижение расследования дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей и принимаем во внимание вчерашнее обвинение двух подозреваемых в этом покушении на убийство. Мы высоко оцениваем результаты деятельности британской полиции и всех участников расследования», — указано в тексте заявления.

Напомним, власти Британии продолжают обвинять Россию в причастности к так называемому «отравлению Скрипалей». Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила о причастности к этому делу двух граждан России, Александра Петрова и Руслана Боширова, которые якобы являются агентами ГРУ.

Как сообщало ИА REGNUM, никаких доказательств своих обвинений британские власти так и не привели, продолжая ссылаться на некие «секретные» доклады разведки.