Осло, 6 сентября, 2018, 21:48 — ИА Регнум. Цены на электрическую энергию в Норвегии в августе оказались самыми высокими за последние 10 лет. По сообщению норвежского новостного издания Dagens Næringsliv, тариф составил 51,73 евро за мегаватт-час. Таких значений он не достигал с августа 2008 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Эксперты считают, что высокие цены на электричество могут быть обоснованы засушливым и тёплым климатом в Европе, что влечёт за собой необходимость охлаждения как жилых домов, так и промышленных предприятий. Особенно этот вопрос актуален, когда речь заходит об охлаждении ядерных электростанций.

В то же время ожидается повышение стоимости тарифов до 60 евро в зимний период, но тренд в ценообразовании будет во многом зависеть от погодных условий, которые заранее предсказать трудно.