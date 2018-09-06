Москва, 6 сентября, 2018, 18:19 — ИА Регнум. Транспортная компания РАТЭК, имеющая 20-летнюю историю и более 120 филиалов в России и Казахстане, может покинуть рынок грузоперевозок. По данным официальной отчетности компании, размещенной в базе СПАРК, компания в 2016−17 гг. имела разницу между выручкой и себестоимостью услуг по 20 млн рублей в год. Так, например, при выручке в 2016 году в 3,4 млрд рублей чистая прибыль составила всего 385 тысяч (0,01% от выручки), а в 2017 году при выручке 3,3 млрд финансовым результатом и вовсе стал чистый убыток в 11,8 млн рублей. Соответственно, налог на прибыль в 2016 году у логистического зубра составил 77 тысяч рублей, а в 2017-м — ноль.

Cargo-inform.ru РАТЭК может покинуть рынок грузоперевозок

Государство обратило внимание на обеление рынка в целом и отрасли грузоперевозок в частности. По данным ЦБ, грузоперевозки входят в ТОП-3 наиболее проблемных отраслей с точки зрения уклонения от уплаты налогов. Представители ФНС также относят транспортную логистику к зоне повышенного внимания. Неудивительно, что в последнее время на слуху скандалы с транспортными компаниями — так, сообщает Лента.ru, помимо РАТЭК, есть большие вопросы к компаниям «ЛидерТранс», «Глобал Логистик Транспорт» и другим.

Всего в базе Арбитражных судов зафиксировано за все время около 400 дел, где РАТЭК фигурирует в качестве ответчика (из них четверть — за 8 месяцев 2018 года). Сейчас компания завалена исками от субподрядчиков на суммы от 1 до 3 млн рублей.

Кроме того, как пишет газета «Версия», сотрудники жаловались в Роструд как на «серые» зарплаты, так и на невыплаты заработных плат. В итоге Роструд в 2017—2018 годах провел в компании 12 внеплановых проверок, а выплатить сотрудникам зарплату в ряде случаев перевозчика вынуждала и прокуратура (например, в Челябинске).

По информации источников в банковских кругах, собственники РАТЭК пытаются найти средства в кредитных организациях. Судя по всему, компания испытывает проблемы с выплатой не только зарплат, но и арендной платы. Об этом говорят источники на рынке и косвенно свидетельствует раздел «Новости» на официальном сайте, где регулярно появляются сообщения о том, что терминалы в крупных городах закрыты «по техническим причинам».

Источники в банковских кругах сообщают, что топ-менеджеры РАТЭК ищут возможности кредитования для спасения компании, но ввиду значительного объема обязательств и недостаточности ликвидных залогов кредитные организации не готовы предоставлять финансирование клиенту с высокой степенью риска невозврата.