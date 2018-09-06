Москва, 6 сентября, 2018, 15:55 — ИА Регнум. Московский финансовый форум постепенно превращается в авторитетную площадку для обмена мнениями в сфере финансов и вообще экономики, уверен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом он, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил 6 сентября в рамках первого дня работы мероприятия.

Mff.minfin.ru Выступление Дмитрия Медведева

«Современные вызовы связаны не только с движением денег, но и с экономикой в целом, — сказал Медведев. — Именно в таких условиях предстоит вывести РФ в топ-5 крупнейших экономик мира. Такая цель поставлена в майском указе президента, и в том числе финансовая налоговая политика должна обеспечить достижение этой цели. Мы создали достаточно неплохую базу для дальнейшего развития вопреки давлению, санкциям и кризисам, которые сотрясают глобальную экономику. Мы вернули экономику к росту, и хотя его темпы невысокие, но все-таки развитие уже не сопровождается накоплением дисбалансов как прежде».

Медведев выразил уверенность в том, что в стране идет импортозамещение и увеличивается несырьевой экспорт.

«Сейчас наша российская юрисдикция уже больше отвечает потребностям бизнеса, — добавил Медведев. — Понимаю, претензий хватает, но тем не менее это уже гораздо более развитая юрисдикция. Развиваются механизмы защиты денежных накоплений. Поддерживается развитие малого и среднего бизнеса. Это сделало возможным укрепление наших позиций».

Медведев также заверил, что правительство РФ намерено добиваться притока инвестиций.

«Мы приняли профильный план по ускорению темпов прироста инвестиций, — сказал премьер-министр РФ. — В плане есть мероприятия по дальнейшему укреплению и улучшению инвестиционного климата. Надо продолжить формирование пула длинных денег. Будем активнее вовлекать частных инвесторов в инфраструктурные проекты».

Также Медведев пообещал, что будет продолжен курс на создание стабильных и предсказуемых налоговых условий.