Москва, 6 сентября, 2018, 15:28 — ИА Регнум. Заработная плата педагогов младших классов в России за год выросла на 18%. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного экспертами сервиса объявлений Avito.

Цитата из х/ф «Доживём до понедельника». Реж. Станислав Ростоцкий. 1968. СССР Учительница

Отмечается, что после анализа рынка труда в сфере школьного образования специалисты сервиса сделали вывод, что в России педагогам младших классов платят больше, чем учителям в целом. Зарплата преподавателей младших классов выросла за год на 18% и составила более 27 тыс. рублей в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил, что государство должно изменить свою политику в области оплаты труда педагогов. Таким образом эксперт прокомментировал результаты мониторинга, проведённого специалистами РАНХиГС, которые показали, что в России увеличилось число школьных преподавателей, работающих на две ставки.

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