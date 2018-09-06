Вашингтон, 6 сентября, 2018, 14:26 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп поблагодарил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына за веру в себя. Соответствующее заявление появилось на официальной странице главы Белого дома в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

«Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провозгласил, что испытывает «неугасаемую веру в президента Трампа», — заявил Трамп, поблагодарив председателя Ким Чен Ына за теплые слова.

«Мы добьемся успеха вместе!» — добавил он.

В свою очередь бывший посол США в России и большой критик главы нынешней администрации Майкл Макфол отреагировал на этот обмен, назвав его «очень, очень странным».

Напомним, несмотря на громкие заявления, сделанные сторонами после состоявшегося 12 июня саммита в Сингапуре, многие эксперты обращают внимание на отсутствие какого-либо прогресса в разрешении кризиса на Корейском полуострове. В связи с этим недавно Трамп был вынужден отменить визит главы Государственного департамента Майкла Помпео в Пхеньян.