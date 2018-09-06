Санкт-Петербург, 6 сентября, 2018, 11:39 — ИА Регнум. Комнаты для детей сотрудников в зданиях организаций могут быть востребованы только на некоторых типах предприятий, распространять эту практику на всю страну не имеет смысла, дети должны находиться не в офисах, а в детских садах, где ими умеют заниматься, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 6 сентября, председатель совета директоров петербургского Агентства развития и исследований в недвижимости Андрей Тетыш, комментируя инициативу Министерства труда.

Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

Ранее газета «Известия» сообщила, что представители министерства предлагают работодателям создавать детские комнаты на предприятиях. Инициатива связана с проектом создания условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми.

В соответствии с этим планом сотрудницам компаний могут предоставить возможность ходить на работу с детьми и оставлять их в специально оборудованных помещениях в здании организации. Ожидается, что это будет способствовать повышению занятости женщин. Министерство ждет отзывов от участников рынка.

Предложение, мягко говоря, странное. Наш уважаемый регулятор рынка труда занимается чем угодно, кроме своей прямой работы. Почему бы им не сосредоточиться на теме создания рабочих мест и повышения эффективности труда? Когда ведомство не занимается системной работой, оно начинает фонтанировать экзотическими предложениями.

Прежде чем заниматься решением какой-то проблемы, нужно ответить себе на вопрос, существует ли такая проблема. В данном случае ответ отрицательный.

В отдельных, особых случаях, скажем, на больших заводах, градообразующих предприятиях, нечто подобное может иметь смысл. Но никак не стоит распространять такую практику на всю страну и все виды предприятий.

Как они себе представляют такую детскую комнату, скажем, в банке? Где она находится — в зоне ограниченного доступа или нет? А в здании местной администрации эта комната до кордонов ФСО или после? А где оставляют детей водители троллейбусов? Или детские комнаты мы оборудуем прямо в троллейбусе?

В советское время были попытки развития детских уголков вместо детских садов. Потом от этой практики отказались. Как говорил профессор Преображенский, обедать надо в столовой, а оперировать в операционной. Хотя Айседора Дункан, очень возможно, делает это иначе. Детям нужно быть в детских садах, где за ними есть присмотр, где обеспечены необходимые условия, где их кормят предназначенной для них едой. Не надо изобретать велосипед. Надо заниматься развитием детских садов.