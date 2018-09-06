Делегация из США высадит деревья в Крыму
Симферополь, 6 сентября, 2018, 11:22 — ИА Регнум. Делегация из США прибыла в Крым с визитом 5 сентября. Визит продлится три дня, а цель гостей — «донести правду о жизни крымчан».
В состав делегации, прибывшей в Крым, вошли представители общественной организации «Центр гражданских инициатив».
«Делегация из США в составе четырех человек прибыла в Крым. Официальная часть визита начнется 6 сентября. Они приехали с желанием увидеть реальную обстановку на полуострове и донести правду о жизни крымчан у себя на родине», — цитируют РИА «Новости» организатора визита Валентина Козубского.
6 сентября, как планируется, гости посетят симферопольский детский дом «Надежда»: воспитанникам привезут подарки. Кроме того, в память о визите будут высажены деревья.
В планах также посещение Ялты, Севастополя, встреча с руководством Госсовета Крыма.
Отметим, что несмотря на санкции, введенные США и ЕС после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, визиты иностранных делегаций на полуостров не редкость. Регион вызывает интерес и у представителей европейского бизнеса, и у политиков.