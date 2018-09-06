Якутск, 6 сентября, 2018, 11:12 — ИА Регнум. Решать жилищный вопрос участников долевого строительства второй очереди ООО «Северная строительная компания» намерен депутат Госдумы Якутии Александр Сидякин. Строительная готовность объекта низкая и составляет 12%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройки

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По словам замминистра строительства республики Павла Аргунова, всего по этому дому было заключено 64 договора долевого участия, из них 14 граждан получили страховые выплаты по договору страхования ответственности застройщика. Ещё дольщики хотят получить компенсацию в виде денежных средств, а потому строительство объекта решит жилищный вопрос 37 граждан, вложивших в него деньги.

Единственным вариантом достроить здание, Аргунов назвал замену застройщика. Министерство строительства уже ведёт переговоры с потенциальным инвестором.

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Александр Сидякин, курирующий проблемы обманутых дольщиков, посетил не только проблемный недострой, но и дома с участием средств жителей республики, возведение которых хоть и позже срока, но завершено. Это многоэтажки компании ООО «Ормикс» и первая очередь строительства ООО «Северная строительная компания».

Ввода дома по адресу Дзержинского 16/4 люди ждали четыре года, и его строительство удалось завершить без дополнительного финансирования за счёт мобилизации возможностей застройщика.

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Для завершения строительства дома ООО «Северная строительная компания» по ул. Каландаришвили из госбюджета было выделено 30 млн рублей. Ещё 350 тыс. рублей от дольщиков привлёк созданный самими жильцами ЖСК. Первоначальный срок ввода дома был 4 квартал 2013 года, а фактически он был введен в декабре 2017 года.

Посетивший отпраздновавших новоселье дольщиков Александр Сидякин подчеркнул, что при активности вложивших средства жильцов, процессы по завершению строительства проблемных объектов продвигаются быстрее и вопросы решаются конструктивнее.

Как сообщало ИА REGNUM, количество жителей Якутии, заплативших за недвижимость, которая так и не была построена, зашкаливает и уже достигло почти 2 тыс. человек. Большинство из них — те, кто расторг договоры с застройщиком в надежде получить компенсации через суд, но ничего не получил из-за отсутствия имущества у организации. Официально такие люди обманутыми дольщиками не считаются, но фактически являются ими. Жители республики, оставшиеся и без денег, и без недвижимости, решили объединиться для того, чтобы отстаивать свои права.