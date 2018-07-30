Обманутые дольщики Якутии создают НКО: «Деньги нам не хотят возвращать»

Якутск, , 09:26 — REGNUM Количество жителей Якутии, заплативших за недвижимость, которая так и не была построена, зашкаливает, и уже достигло почти 2 тыс. человек. Большинство из них — те, что расторг договора с застройщиком в надежде получить компенсации через суд, но ничего не получил из-за отсутствия имущества у организация, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации Якутия.инфо, официально такие люди обманутыми дольщиками не считаются, но фактически являются ими. Жители республики, оставшиеся и без денег. И без недвижимости, вышли на митинг и приняли решение объединиться для того, чтобы отстаивать свои права. Для достижения этой цели люди намерены в том числе взаимодействовать с межведомственной правительственной рабочей комиссией, созданной для решения проблем обманутых дольщиков. Пока люди добились только того, что их стали выслушивать, и рады уже этому. Кроме того, дольщики получили обещания вот властей разработать дорожные карты по достройке домов, в которые они вложили деньги.

Среди тех, кто пытается бороться за свои права — порядка сорока клиентов «Северной строительной компании», вместо 14-этажного дома получившие только каркас из двух этажей, 33 обманутых дольщика ООО «Теплоэнергосервис», которые должны были заселится ещё в 2010 году.

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«Я вложила в строительство свыше миллиона рублей, вступила в ипотеку. Все суды мы выиграли, но деньги нам никто не хочет возвращать», — жалуется вложившая средства в долевое строительство жительница Якутии.

Люди объединяются в некоммерческую организацию обманутых дольщиков. По данным одного из её лидеров Сергея Романова, такое НКО станет первым не только в Якутии, но и, возможно, в России.

«Для решения нашей проблемы мы будем взаимодействовать с исполнительной властью как на уровне города, так и на уровне республики. Врио главы Якутска Дмитрий Садовников уже поддержал создание НКО, в этом ему помогает Общественный совет при мэрии Якутска. Также будем прорабатывать пути решения с минстроем республики», — рассказал Сергей Романов.

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По его словам, основная часть обманутых дольщиков — именно те, что по своей инициативе расторг договора с недобросовестными застройщиками, так и не получив квартир. Официальный статус обманутых дольщиков эти люди потеряли, но тем не менее нуждаются в помощи: суды с компаниями выиграны, но имущества на балансе у застройщиков нет.

Решать проблемы обманутых дольщиков в Якутии будут пробовать с помощью механизма государственно-частного партнёрства: не этих условиях дома будут предлагать достроить инвесторам.

Как сообщало ИА REGNUM, год назад в Якутии насчитывалось 268 человек, которые считаются обманутыми дольщиками, и эта цифра самая большая среди регионов ДФО.

Ещё 1194 жителя республики, вложившие деньги в строительство, ситчались попавшими в зону риска: их дома возводятся с отставанием более, чем на 9 месяцев.