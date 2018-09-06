Санкт-Петербург, 6 сентября, 2018, 10:43 — ИА Регнум. Исключать возможность отказа Швеции от уже выданного разрешения на строительство «Северного потока — 2» нельзя, и если это будет сделано, то «Газпром» получит право идти в суд, но дешевле и проще будет изменить маршрут газопровода, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 6 сентября, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский.

Chris Dlugosz Окольный путь

Ранее представители нескольких парламентских партий Швеции заявили о желании «заблокировать» строительство газопровода и отозвать уже выданное разрешение. В качестве аргументов они говорили о «зависимости от России» и «экологических проблемах». Наблюдатели считают эти заявления чисто политическими.

В нынешней ситуации ничего исключать нельзя, в том числе и отзыва уже выданного разрешения. Но, как показал опыт Дании и Польши, которые тоже протестовали против газопровода, маршрут можно изменить, «обогнув» экономическую зону Швеции.

В случае с Данией на переработку проекта и новые согласования, а также на перезаключение контрактов с подрядчиками понадобился примерно квартал.

Теоретически «Газпром» может обжаловать решение Швеции (если оно действительно будет принято) в международном арбитраже. По иронии судьбы он располагается как раз в Стокгольме. Но это малоперспективно. Проще (и выгодней с точки зрения репутации) списать убытки и проложить новый маршрут. Геология Балтийского моря хорошо известна, и больших проблем с этим не будет.