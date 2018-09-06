Вашингтон, 6 сентября, 2018, 10:23 — ИА Регнум. США и Индия по инициативе Вашингтона обсудят возможность прекращения импорта из Ирана, сообщает 6 сентября Al Arabia.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Мы просим всех наших партнеров, не только Индию, свести к нулю импорт иранской нефти. Именно это мы будем обсуждать с Нью-Дели», — заявили официальные представители США.

Напомним, в 2015 году администрация прежнего президента США Барака Обамы заключила с Ираном соглашение в соответствии с которым Тегеран обязался заморозить ядерную программу в обмен на частичное снятие санкций.

Новый президент США Дональд Трамп в мае 2018 года расторг соглашение, наложив на Иран новые санкции.