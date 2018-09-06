Вашингтон, 6 сентября, 2018, 10:14 — ИА Регнум. Учёные из США обнаружили на побережье Адриатического моря в Хорватии самые древние следы сыроварения в Средиземноморье. Об этом сообщается в журнале PLOS ONE.

Давид Штеренберг. Натюрморт с сыром. Первая половина XX века

Учёные нашли 47 осколков керамики со следами жиров молока, мяса и рыбы, а также жирных кислот, связанные с ферментацией молока и производством сыра. Возраст находки составил примерно 7,2 тысячи лет.

Отмечается, что это самые древние следы сыроварения в Средиземноморье и одни из самых древних в мире.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные нашли в Египте следы самого древнего в мире сыра.