Москва, 6 сентября, 2018, 09:51 — ИА Регнум. Появление детских комнат в офисах российских работодателей — инициатива оригинальная, — так считает основатель Школы реальной политики, кандидат медицинских наук Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM предложение Министерства труда РФ, он, в частности, отметил:

(сс) picjumbo_com В детской комнате

«Безусловно, мы не имеем опыта организации подобных проектов. Хотя я вспоминаю свое детство, поскольку оно зачастую проходило у мамы на работе. Пытались меня отдать в детсад, но я там недели не выдержал — плакал и быстро заболел. Есть дети, у которых сформировался подсознательный комплекс «защиты», когда они рядом с родителем. И они тяжело переносят отрыв от родителей — это природа подсознания!

Поскольку это инициатива, не имеющая опыта организации, то, думаю, надо пробовать. Хотя боюсь, что может получиться «хотели как лучше, а получилось…» Надо пробовать и отрабатывать с психологами и, конечно, с работодателями. Важно и поддержание материнского инстинкта у родителей — ведь некоторые на работе звонят через каждый пять минут и волнуются за ребенка».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Министерство труда и социальной защиты РФ в рамках рабочей версии плана мероприятий по реализации национального проекта «Демография» выступило с инициативой организации детских комнат в офисах российских компаний. Отмечается, что инициатива предоставить женщинам возможность ходить на работу с детьми будет способствовать повышению занятости женщин.