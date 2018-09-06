Москва, 6 сентября, 2018, 09:47 — ИА Регнум. Установить личности мошенников, укравших деньги с кредитной карты можно, если оперативно обратиться в правоохранительные органы, сказал ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Телегин, комментируя придуманный злоумышленниками новый способ кражи с пластиковых карт.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Кредитные карты

Ранее газета «Известия» сообщила, что, по данным компании Zecurion, специализирующейся на кибербезопасности, число способов мошенничества растет. Так, хакеры придумали отправлять потенциальным жертвам SMS со ссылкой на федеральный закон о блокировке карты банком в связи с тем, что последняя операция показалась ему подозрительной.

Далее предлагается перезвонить по телефону для подтверждения трансакции и назвать персональные данные. Сообщив злоумышленникам личную информацию, человек ожидаемо лишается денег.

Одним из способов хищения денежных средств с банковских счетов граждан является обман владельцев счетов относительно каких-то действий, которые, якобы, должны произойти с их деньгами. Этот обман происходит в виде направления СМС-сообщений, в которых гражданам, как правило — случайным адресатам, сообщается, например, о предстоящей блокировке карты, о совершении какой-то покупки, о предстоящем списании денежных средств, и т. п.

В сообщении содержится контактный номер телефона, принадлежащий злоумышленнику и выдаваемый за номер банка, на него предлагается сделать звонок для урегулирования ситуации. Далее потерпевший звонит на этот номер, в ответ на что ему предлагается выполнить ряд манипуляций со своей картой, якобы для проверки ее платежеспособности или для предотвращения предстоящего списания.

В результате же манипуляций деньги переводятся на счет, подконтрольный мошенникам. В случае, если потерпевший быстро сообщает о случившемся в органы внутренних дел, вполне можно установить злоумышленников, проверив владельца телефона, с которого следует звонок, и владельца счета, на который перечисляются денежные средства.

Следственные органы и суды квалифицировали подобные действия по ч.2 ст.159 УК РФ — как хищение путем обмана, причинившее значительный ущерб потерпевшему. Так, Клявлинским районным судом Самарской области была осуждена Габидуллина за хищение подобным образом 22 900 рублей. Наказание составило 1 год 8 месяцев лишения свободы, причем ущерб потерпевшему был возмещен подсудимой добровольно.

За аналогичное деяние Ленинским районным судом г. Кирова был осужден Селиванов к такому же сроку за хищение в размере 9995 рублей, также возместивший добровольно причиненный ущерб. Оба упомянутых мошенника ранее были неоднократно судимы.

Отметим, что за указанное преступление, предусмотренное ч.2 ст.159 УК РФ в качестве наказания сейчас в качестве альтернативы возможен в том числе и штраф. Максимальный же размер наказания по части 2 ст.159 УК — лишение свободы до 5 лет с возможным ограничением свободы до 1 года.