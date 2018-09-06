Вашингтон, 6 сентября, 2018, 09:06 — ИА Регнум. Одним из признаков того, насколько серьезен разрыв между ЕС и США во время правления главы Белого дома Дональда Трампа, стали попытки французских и германских высокопоставленных официальных лиц найти пути обхода финансовой гегемонии и санкций США, пишет Кис Джонсон в статье для американского издания The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Так, глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал в августе страны ЕС добиться финансовой независимости от Вашингтона в качестве прелюдии в восстановлении собственной свободы во внешней политике. По некоторой информации, другие официальные лица Германии рассматривают пути минимизации гегемонии США в глобальных финансах, благодаря которой Белый дом может накладывать санкции на банки и отдельных лиц почти по всему миру.

С такой же позицией выступил и министр финансов Франции Брюно Ле Мэр, который заявил о необходимости создать «полностью независимые финансовые инструменты» за рамками контроля США.

«Я хочу, чтобы Европа была суверенным континентом, а не вассалом», — подчеркнул он.

Среди предложенных Парижем и Берлином идей фигурировали такие, как расширение роли евро, создание альтернативной глобальной платежной системы, недосягаемой для влияния США, а также некоего рода Европейского фонда, который мог бы продолжать вести торговлю со странами, находящимися под санкциями, невзирая на санкции Вашингтона.

Основное недовольство европейских партнеров вызвало решение президента Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий — ядерной сделки с Ираном, несмотря на соблюдение Тегераном взятых на себя обязательств.

За последние несколько лет такие страны, как Россия, Китай и Венесуэла, начали выступить против финансового могущества и сопутствующих ему санкционных возможностей. Так, Москва стала действовать в области криптовалют, а также создавать собственные платежные системы. Пекин, со своей стороны, предпринимает шаги с тем, чтобы сделать юань международной валютой. Каракас же выступает за псевдокриптовалюту, обеспечиваемую нефтью. Для обхода санкций США криптовалюту применяет и КНДР. Теперь же тактика, которую применяют «государства-изгои», используется и ключевыми союзниками Вашингтона, что говорит о том, что страна, прежде считавшаяся столпом стабильности, теперь воспринимается источником непредсказуемости.

«Возможно, можно говорить о наличии другого государства-изгоя на сегодняшний день», — отметил эксперт аналитического центра Bruegel Николя Верон.

США обладали гегемонией в мировой финансовой системе, по крайней мере, с момента окончания Второй мировой войны. В то время доллар США был доминирующей в мире валютой, благодаря чему США оказывались основным каналом глобальных денежных потоков. Большинство стран и компаний ведут свою деятельность в долларах, и эти доллары в конечном счете поступают через банки США под американским контролем, что дает Вашингтону уникальную возможность быть мировым финансовым полицейским.

Благодаря этому США иногда злоупотребляли своей мощью. Начиная с 1990-х годов Вашингтон стал все больше полагаться на финансовые санкции как на ключевой инструмент внешней политики, применяя их для оказания давления на режимы от Белграда до Пхеньяна, не прибегая к войне. Использование финансовых санкций только усилилось после терактов 11 сентября 2001 года, и они стали инструментом как для Джорджа Буша — младшего, так и для администрации Барака Обамы.

Но многие политики высказывали опасения, что санкции настолько просты в применении, что ими можно злоупотребить. В частности, об опасности злоупотребления санкционными мышцами США предупреждал в 2016 году бывший министр финансов США Джейкоб Лью.

«Этого на протяжении многих десятилетий опасались как в правительстве США, так и критики санкционного подхода, которые указывали на то, что этот инструмент используется излишне активно», — подчеркнул Джон Смит, который недавно покинул пост главы основного санкционного органа американского минфина, Управления по контролю над иностранными активами.

Эти опасения обострились после того, как Вашингтон ввел санкции против России в связи с «аннексией» Крыма. Тогда этот шаг стал причиной разногласий с большим числом стран ЕС, поддерживающих торговлю с Россией. Тем не менее противоречия между США и ЕС стали очевидны лишь после того, как администрация Трампа разорвала ядерную сделку с Ираном и стала угрожать европейским компаниям громадным финансовым давлением за то, что те, по сути, поддерживают коммерческие связи с исламской республикой, следуя политике своих правительств.

«Нынешняя ситуация отличается тем, что США вводят санкции вопреки внешнеполитическому курсу не только России и Китая, которые на протяжении долгого времени сопротивлялись санкционному инструменту, но и вопреки фундаментальной внешней политике своих ближайших союзников в ЕС и других регионах», — подчеркнул Смит.

По мнению ряда экспертов, в недавних заявлениях официальных лиц ЕС больше пустой риторики, нежели конкретных действий. Они подчеркивают, что трансатлантические отношения переживали и не такие вызовы. В частности, президент США Дуайт Д. Эйзенхауэр грозил Великобритании банкротством из-за спора вокруг Суэцкого канала в 1956 году, а президент Франции Шарль де Голль вышел из НАТО. Не зажили еще и дипломатические шрамы, оставшиеся от войны в Ираке 2003 года.

«Европа изменилась. Она хочет показать, что не будет терпеть злоупотребления со стороны нынешней администрации США», — указала Джулиана Смит, бывший сотрудник Совета по национальной безопасности в администрации Обамы.

«Тем не менее она понимает, что нуждается в США так же, как США нуждаются в Европе», — добавила Смит.

Но даже в Германии единой позиции среди политиков нет. Канцлер Ангела Меркель пыталась отвлечь внимание от комментариев своего министра иностранных дел о создании новой финансовой системы, предупредив, что изменения могут дать террористам возможность с большей простой отправлять деньги по всему миру. Высказываемые в Берлине и Париже идеи еще должны обеспечить себе поддержку остальных членов Европейского союза. И едва ли можно назвать тривиальными политические проблемы, которые Европа должна была преодолеть для создания новой глобальной финансовой архитектуры и успешной конкуренции с существующей системой, где доминируют США.

Тем не менее, поскольку центральным элементом господства США является центральное положение доллара, назвать такое развитие событий невозможным нельзя. Другие страны пытались и не сумели покуситься на превосходство доллара. Среди них Япония в 1980-х и Китай до 2015 года. Но доллар США преодолел предыдущие вызовы, отчасти потому, что бо́льшая часть мира доверяла Вашингтону роль относительно надежного и сдержанного финансового управляющего, особенно когда дело доходило до того, что он использовал свой финансовый вес для формирования внешней политики. Теперь это может измениться.

Если США больше не готовы поддерживать какую-либо дисциплину, которая бы лежала в основе доминирования доллара, другие страны будут давать отпор, уверен Верон из Bruegel.

«Это вопрос сдержанности, а не введения санкций против любого, с кем ты несогласен», — уточнил он.

И уже существует претендент на ключевую роль доллара — евро, вторая по важности мировая валюта в мире. Она намного опережает японскую иену или китайский юань. Для того чтобы избежать ловушки американских санкций, европейским политикам необходимо найти способ «смазать шестерни» глобального бизнеса чем-то отличным от зеленых бумажек, отмечает экономист в Калифорнийском университете Беркли Барии Эиченгрин.

«Европе необходимо разработать альтернативу доллару, которую смогут использовать банки и другие игроки во время международных операций», — подчеркнул Эиченгрин.

«Евро в этом отношении не такой уж плохой вариант», — добавил он.

В конечном же счете важно не то, сможет ли ЕС создать собственную альтернативную финансовую систему, а сам факт попытки ее создать.