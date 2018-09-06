Томск, 6 сентября, 2018, 08:58 — ИА Регнум. Суд в Томске взыскал с 20-летней местной жительницы сумму материнского капитала, незаконно полученного ею за вымышленных детей. Об этом сообщает Tomsk.Ru со ссылкой на свои источники.

Правосудие

«Суд постановил вернуть всю сумму, которая была получена (женщиной) незаконно», — передает вещатель.

Отмечается, что прокуратура Ленинского района обнаружила факт фиктивной регистрации актов о рождении детей при рассмотрении дела женщины, которая была осуждена за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

Было установлено, что в октябре 2016 г. в отделе ЗАГС Томска были произведены записи актов о рождении у обвиняемой мальчика и девочки. Заявление лица, якобы присутствовавшего во время родов, послужило основанием для внесения указанных записей актов о рождении.

Однако девушка в то время находилась под стражей и фактов беременности зафиксировано не было.

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