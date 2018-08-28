Свыше 3 тысяч калужских семей направили материнский капитал на образование

Калуга, , 10:24 — REGNUM Порядка 3 тыс. 347 семей в Калужской области оплатили материнским капиталом образование детей и другие расходы, связанные с получением образования. Об этом 28 августа корреспонденту ИА REGNUM сообщила заместитель управляющего Отделения ПФР по Калужской области Ирина Артёмова.

Читайте также: Калужские пенсионщики выдали более 5 тыс. сертификатов на маткапитал

По её словам, использовать денежные средства по данному направлению можно, когда ребенку, давшему право на материнский капитал, исполнится три года. До достижения этого возраста можно использовать на оплату дошкольного образования (детский сад, ясли). Такой возможностью уже воспользовались 17 калужских семей.

Ранее по теме: В 2018 году калужские семьи распорядились маткапиталом на 973 тыс. рублей

Материнским капиталом можно оплатить не только первое, но и второе высшее образование, а также проживание ребёнка в общежитии.

Важно знать, что образовательное учреждение должно находиться на РФ и иметь лицензию на оказание образовательных услуг. На дату начала обучения ребёнок должен быть не старше 25 лет.

«Родителям, решившим направить материнский капитал на обучение детей в средних или высших учебных заведениях, следует написать соответствующее заявление. Сделать это можно в клиентской службе Пенсионного фонда, в МФЦ, а также через личный кабинет гражданина на сайте pfr.ru. Возможность вступления в программу материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года», — сказала Ирина Артёмова.

Напомним, размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 026 рублей.