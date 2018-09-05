Хельсинки, 5 сентября, 2018, 22:47 — ИА Регнум. 5 сентября 2018 г в 13:25 по центрально-европейскому времени судно Solitaire начало работы по укладке магистрального газопровода «Северный поток — 2» в Финском заливе. Об этом сообщила компания Nord Stream 2.

Gazprom.ru Судно Solitaire в Финском заливе

Перед началом трубоукладочных работ судно было дооснащено и прошло испытания для обеспечения соответствия строгим требованиям проекта. 4 сентября судно-трубоукладчик Solitaire уже дрейфовало в Финском заливе, вблизи порта Хельсинки.

Solitaire принадлежит Allseas и является не только одним из крупнейших трубоукладчиков в мире. Построенный в 1998 г, трубоукладчик имеет прекрасную систему безъякорного динамического позиционирования, которая позволяет судну работать в стесненных условиях и на глубокой воде. Маневренность обеспечивают 10 двигателей-азиподов Wärtsilä мощностью 5,55 МВт каждый.

Скорость укладки труб — 9 км/сутки.

Длина судна — 397 м, ширина 41 м, дедвейт 127,4 тыс. т.

Solitaire будет выполнять работы по укладке труб круглосуточно и без выходных.

Для поддержания необходимого запаса труб транспортные суда будут доставлять 12-метровые трубы весом 24 т на трубоукладочное судно из ближайшего логистического центра — г. Котка или г. Ханко.

Solitaire является одним из трех судов Аllseas, которые примут участие в строительстве морских участков МГП «Северный поток — 2». Два других судна-трубоукладчика — гигант Pioneering Spirit и более скромная Audacia.

Несмотря на то, что Дания так и не выдала разрешения на прокладку газопровода в своих территориальных водах, Nord Stream 2 приступила к строительству «Северного потока — 2» одновременно на нескольких участках:

— в Германии трубоукладчик Castoro-10 приступил к подготовительным работам по укладке труб МГП «Северный поток — 2» на мелководье Грайфсвальдского залива;

— подготовительные работы по укладке МГП «Северный поток — 2» также начались в России в Кургальском заказнике.

Экономическая логика делает свое дело, несмотря на решения политиков и политиканов. В Евросоюзе продолжает расти экономика и одновременно продолжает снижаться собственная добыча природного газа. Вне зависимости от того, чем закончатся переговоры по транзиту российского газа через территорию Украины, увеличение импорта этого ресурса в ЕС будет продолжаться и дальше, вне зависимости от воли политиков европейские газовые концерны продолжают и будут продолжать взаимовыгодное сотрудничество с «Газпромом» — партнером надежным, способным предлагать газ по оптимальным ценам, оперативно реагировать на изменение спроса в случаях погодных аномалий. Руководство Еврокомиссии и президент могут продолжать делать громкие заявления — реальная ситуация на газовом рынке Европы от этого практически не зависит.