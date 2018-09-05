Саратов, 5 сентября, 2018, 21:31 — ИА Регнум. В ходе своей деловой поездки в Саратовскую область председатель Государственной думы Вячеслав Володин ознакомился с ходом строительства эллингов для маломерных судов в поселке Юриш, сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава региона Валерий Радаев осмотрели строительство второй и третьей очередей эллингов для маломерных судов.

В августе 2016 года саратовские лодочники обратились к Вячеславу Володину с просьбой оказать содействие в решении вопроса по строительству новых баз для их маломерных судов на новом месте.

Это было необходимым условием для продолжения реализации масштабного проекта по строительству берегоукрепительных сооружений и новой набережной в Саратове и создания городского пляжа.

В настоящее время лодочные базы располагаются на территории будущей набережной, что не позволяет проводить дальнейшие строительные работы.

В 2017 году Вячеслав Володин помог найти 100 млн. руб. для строительства первой очереди эллингов в поселке Улеши на 120 мест. В 2018 году при поддержке председателя Государственной Думы Саратов получил 204 млн. рублей для завершения строительства эллингов для маломерных судов в поселке Юриш.

В настоящее время проводятся работы по строительству 2-ой очереди на 236 стояночных мест. На указанную территорию запланирован переезд лодочных баз «Маяк» и «Дельфин».

В рамках третьей очереди строительства в поселке Юриш будет подготовлено 394 стояночных места для лодок. На указанную территорию запланирован переезд лодочных баз «Волга», «Волга-1», «Вымпел», «Труд», «Надежда», «Полиграфист», «Мукомол», что позволит полностью подготовить берег Волги под строительство новой набережной и городского пляжа.

Подрядчик доложил Вячеславу Володину, что возведение второй очереди практически завершено, сроки сдачи третьей очереди — 15 декабря.

«По количеству лодок у жителей Саратов обгоняет другие волжские города. К новым эллингам должна быть обустроена дорога, сделано освещение, проведен маршрут общественного транспорта. С лодочников средства не должны собираться — только на содержание после ввода эллингов. К строителям просьба одна — качество и еще раз качество. А задача лодочников — вести контроль за стройкой, чтобы ваша новая база была удобной и всех устраивала», — отметил Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы заявил о том, что благодаря строительству эллингов будет продолжен проект строительства набережной и городского пляжа.

«Наша задача остается прежней — продлить набережную еще на 2 км. Будем двигаться постепенно, чтобы берег был благоустроенным, с зонами отдыха, удобными сходами к набережной», — подчеркнул Вячеслав Володин.

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